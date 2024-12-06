Военное положение в Южной Корее: Reuters раскрыло, какие обвинения грозят президенту

В Южной Корее продолжается расследование по факту объявления в стране военного положения. Обвинения могут выдвинуть даже президенту Юн Сок Елю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Против кого начали расследование

Как пишет издание, в рамках дела о военном положении под следствием оказались:

президент Южной Кореи Юн Сок Ель;

бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен;

генерал Пак Ан Су, который был назначен командующим войсками на время военного положения;

министр внутренних дел Южной Кореи Ли Сан Мин.

Также фигурантами дела являются руководители Командования обороны Сеула, Командования специальных боевых действий армии и Командования контрразведки обороны.

Ожидается, что в состав группы, которая займется расследованием, всего войдут около 120 офицеров и следователей.

Возможные обвинения

По информации Reuters, чиновникам грозят обвинения в мятеже, злоупотреблении властью и препятствовании осуществлению прав других людей.

В Южной Корее за преступление, которое связано с возглавлением мятежа, грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

За злоупотребление властью предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафа в размере до 10 миллионов вон (7 060 долларов).

А воспрепятствование осуществлению прав других лиц наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет или штрафом в размере до 7 миллионов вон (около 4 900 долларов).