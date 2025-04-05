Мы увидели настоящий ад: полиция показала первые кадры после обстрела Кривого Рога
К вечеру 4 апреля Кривой Рог оказался под массированным ударом со стороны России. Правоохранители обнародовали видео после удара российской ракетой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Вчера, по словам Белошицкого, целью россиян в Кривом Роге стали дети. Он отметил, что это был обычный весенний вечер, когда люди возвращались с работы, готовили ужин или играли с детьми на улице. И именно в этот момент террористы выпустили ракету по центру микрорайона, попав рядом с детской площадкой и не оставив шансов тем, кто оказался поблизости.
"Мы (патрульная полиция, - ред.) немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети Оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь. Обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб", - отметил он.
Он сообщил, что в результате попадания ракеты были повреждены жилые дома, машины и школы.
"Убиты 18 человек, среди них - 9 детей. Пострадавших - более 60. Этого врагу оказалось мало. Через несколько часов на Кривой Рог налетела стая "Шахедов". Один из них попал в частный дом, унеся жизнь пожилой женщины", - подытожил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.
Россия ударила по Кривому Рогу
Подробнее о вчерашней атаке на город можно узнать в материале РБК-Украина.
В Европейском Союзе отреагировали на ракетный удар России по Кривому Рогу. Международное сообщество осудило российский удар по жилому району города.
Украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на очередной удар Российской Федерации, а также он заявил, что "неприятно удивлен" из-за заявления США относительно атаки на Кривой Рог.
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