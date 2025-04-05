ua en ru
Сб, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мы увидели настоящий ад: полиция показала первые кадры после обстрела Кривого Рога

Кривой Рог, Суббота 05 апреля 2025 17:13
UA EN RU
Мы увидели настоящий ад: полиция показала первые кадры после обстрела Кривого Рога Фото: россияне обстреляли Кривой рог (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Карина Левицкая

К вечеру 4 апреля Кривой Рог оказался под массированным ударом со стороны России. Правоохранители обнародовали видео после удара российской ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

Вчера, по словам Белошицкого, целью россиян в Кривом Роге стали дети. Он отметил, что это был обычный весенний вечер, когда люди возвращались с работы, готовили ужин или играли с детьми на улице. И именно в этот момент террористы выпустили ракету по центру микрорайона, попав рядом с детской площадкой и не оставив шансов тем, кто оказался поблизости.

"Мы (патрульная полиция, - ред.) немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети Оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь. Обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб", - отметил он.

Он сообщил, что в результате попадания ракеты были повреждены жилые дома, машины и школы.

"Убиты 18 человек, среди них - 9 детей. Пострадавших - более 60. Этого врагу оказалось мало. Через несколько часов на Кривой Рог налетела стая "Шахедов". Один из них попал в частный дом, унеся жизнь пожилой женщины", - подытожил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Россия ударила по Кривому Рогу

Подробнее о вчерашней атаке на город можно узнать в материале РБК-Украина.

В Европейском Союзе отреагировали на ракетный удар России по Кривому Рогу. Международное сообщество осудило российский удар по жилому району города.

Украинский президент Владимир Зеленский также отреагировал на очередной удар Российской Федерации, а также он заявил, что "неприятно удивлен" из-за заявления США относительно атаки на Кривой Рог.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Полиция Киева Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Разрушенные школы, дома, дети среди жертв. Что известно об ударе по Кривому Рогу и вранье РФ
Разрушенные школы, дома, дети среди жертв. Что известно об ударе по Кривому Рогу и вранье РФ
DAILY
Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Хрупкий мир на Балканах: что может вызвать новый кризис в Европе и при чем здесь Трамп