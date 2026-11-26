В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и 113 дронами. Противовоздушная оборона сбила или подавила большинство целей, но есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил .

Чем атаковал противник

Баллистические ракеты Искандер-М, Циркон и С-400 пускали из Брянской и Курской областей России.

Также россияне запустили 113 ударных дронов типа Shahed, 76 из которых были реактивны. Кроме них, в Украину летели дроны "Гербера" и имитаторы типа "Пародия".

Беспилотники шли по направлениям Орла, Брянска, Приморско-Ахтарского и Миллерового в России. Еще их запускали из оккупированного Донецка и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Сколько целей сбили

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 сбито или подавлено 87 вражеских дронов. Это беспилотники типа Shahed, 52 из которых реактивны, а также Гербера и дроны других типов.

Вражеские средства попали на 20 локациях. Еще на шести локациях рухнули обломки сбитых целей.

Атака продолжается. В воздушном пространстве еще несколько вражеских дронов.

Напомним, вечером 25 ноября россияне атаковали Киев баллистикой.

В Деснянском районе были попадания в торговый центр и здания, четыре человека ранили, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.