Экономика Авто Tech

В Кривом Роге почти полностью восстановили свет после атаки РФ

Иллюстративное фото: энергетики восстановили почти все поврежденные объекты (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Кривом Роге вечером 10 января восстановили энергоснабжение для 90% абонентов, которые остались без энергии из-за ночного теракта российских оккупантов. Осталось запитать всего 4,5 тысячи абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Восстановили энергоснабжение на 90 процентов из 45 тысяч абонентов, отключенных на утро в результате вражеской атаки. Осталось около 4500. Работаем дальше. Замечательные энергетики ДТЭК - большая благодарность от всего города!", - написал он.

 

Напомним, что в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация - на Днепропетровщине и в Киеве и области.

В частности, в ночь на субботу, 10 января российские войска совершили очередную атаку по Кривому Рогу, нанеся удары по нескольким объектам инфраструктуры. Из-за этого без энергоснабжения остались отдельные районы города и окрестностей.

До этого в течение 7 и 8 января российские войска нанесли по Кривому Рогу мощнейший удар за все время полномасштабной войны. В течение дня и вечера в городе прогремели десятки взрывов, а воздушная тревога продолжалась более десяти часов. В результате атаки врага были многочисленные повреждения и обесточивание, однако почти все уже восстановили.

Кривой РогВойна в Украине