ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удар по телеканалу в Киеве произошел прямо во время эфира, - Зеленский

13:25 08.09.2026 Вт
2 мин
Есть пострадавшие, и их количество может возрасти
aimg Елена Чупровская
Удар по телеканалу в Киеве произошел прямо во время эфира, - Зеленский Фото: последствия обстрела телеканала (dsns_telegram)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Киеве вражеский дрон ударил по зданию телеканала прямо во время прямого эфира журналистов. Сооружение частично разрушено, есть пострадавшие, и их количество может возрасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Удар по зданию телеканала "Мы - Украина"

Ударный беспилотник попал в здание телеканала "Мы – Украина", где в это время выходил в эфир телемарафон "Единые новости". Атака произошла посреди дня именно тогда, когда журналисты работали в прямом эфире.

В результате попадания здание частично разрушено. На месте событий начали работу все необходимые службы. Возникший после удара пожар уже потушили работники ГСЧС.

По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших в результате атаки на телеканал. По словам Зеленского, эта цифра еще может увеличиться.

"Шахеды против медиа – это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это", – отметил глава государства.

Президент добавил, что ни один удар по Украине и украинцам не должен оставаться безнаказанным. По его словам, Россию нужно остановить, и сделать это возможно только благодаря общим усилиям.

Напомним, еще днем вражеский дрон ударил по офисному зданию в Соломенском районе Киева , где из-за обломков возник пожар.

В двух районах столицы к пострадавшим были вызваны бригады медиков.

Тем временем в Кремле заявили о якобы готовности России к миру с Украиной , хотя добавили, что дальнейшее развитие ситуации зависит от Киева.

В Москве также рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров с участием США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Обстрел Киева Атака дронов
Новости
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"