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В Кривом Роге были слышны взрывы, в городе есть "прилет"

Понедельник 30 июня 2025 10:01
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В Кривом Роге были слышны взрывы, в городе есть "прилет" Иллюстративное фото: в Кривом Роге были слышны взрывы из-за угрозы ударных БПЛА (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 30 июня прогремели взрывы. Перед тем фиксировалось движение БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили об угрозе применения российскими оккупантами БпЛА на востоке и центре Днепропетровщины около девяти утра.

После этого в ПС заявили об угрозе применения врагом ударных БпЛА на Кривой Рог.

После этого местные СМИ сообщили о звуке взрыва в районе города.

"Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал Вилкул.

Российский ракетный удар по Кривому Рогу

Напомним, что 4 апреля в пятницу вечером росармия нанесла по Кривому Рогу ракетный удар с применением баллистики. В результате вражеского обстрела погибли многие люди: по последним данным, из-за атаки были убиты 18 граждан, среди них - 9 детей.

Кассетная ракета врага попала в жилой район города вблизи детской площадки, вызвав значительные разрушения домов, школ и автомобилей.

Президент Владимир Зеленский решительно осудил этот российский обстрел, подчеркнув необходимость усиления международного давления на страну-агрессора.

5 апреля сообщалось, что из-за трагедии в Кривом Роге по всей Украине объявлен день траура - в городах приспустят флаги и будет объявлена минута молчания.

Также мы писали, что полиция показала первые кадры после вражеского обстрела Кривого Рога.

Подробнее об атаке врага на Кривой Рог и последствиях - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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