ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Кривом Роге в результате обстрела много погибших и раненых

Понедельник 08 июля 2024 12:06
UA EN RU
В Кривом Роге в результате обстрела много погибших и раненых Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Кривом Роге в результате российской атаки погибли десять человек, еще 31 человек получил ранения.

Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в городе зафиксировано несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия.

"Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", - заявил Вилкул.

По его словам, сейчас работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

Атака на Украину

8 июля российские оккупанты осуществили масштабный ракетный обстрел территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. По предварительной информации, враг использовал для атаки баллистические и другие ракеты. Также над украинским воздушным пространством был замечен подъем истребителей МИГ-31К.

В результате обстрелов прогремели взрывы в Кривом Роге и Кропивницком районе.

Оккупанты не обошли и столицу Украины - Киев. Зафиксировано падение обломков ракет в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах города. Кроме того, россияне ударили по детской больнице Охматдет. Больше информации об обстреле - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон