В Кривом Роге в результате обстрела много погибших и раненых

В Кривом Роге в результате российской атаки погибли десять человек, еще 31 человек получил ранения.

Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в городе зафиксировано несколько попаданий. В том числе - по административному зданию промышленного предприятия.

"Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", - заявил Вилкул.

По его словам, сейчас работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.