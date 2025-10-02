ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Кривом Роге "зарабатывали" миллионы на махинациях с телами погибших военных, - НПУ

Кривой Рог, Четверг 02 октября 2025 17:15
UA EN RU
В Кривом Роге "зарабатывали" миллионы на махинациях с телами погибших военных, - НПУ Фото: в Кривом Роге будут судить подозреваемых в махинациях на похоронах военных (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

В Кривом Роге директор коммунального предприятия создал монополию на ритуальные услуги, которая принесла десятки миллионов гривен. К схеме привлекли частные фирмы, предпринимателей и чиновников горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины.

Махинации на захоронении военных

По информации полиции, фигуранты выигрывали тендеры и вносили в документы фиктивные данные, даже по перевозке тел погибших военных.

В апреле 2025 года правоохранители задержали 10 участников преступной схемы.

Сейчас досудебное расследование закончено и обвинительный акт направлен в суд.

Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Схемы заработка на военных

Как мы писали ранее, чиновник одной из воинских частей Николаевщины наладил незаконные сделки с топливом для украинской армии, в результате чего нанес ущерб государству на более 24 млн гривен.

Ранее ГБР разоблачило заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей Закарпатья, который организовал схему систематических поборов с подчиненных.

Напомним, майора одной из воинских частей в Сумской области разоблачили на махинациях с выплатами. Он фальсифицировал командировки подчиненных в зону боевых действий в Харьковской области, хотя те фактически оставались в штабе в Сумах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Вооруженные силы Украины
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным