У Кривому Розі "заробляли" мільйони на махінаціях із тілами загиблих військових, - НПУ
У Кривому Розі директор комунального підприємства створив монополію на ритуальні послуги, яка принесла десятки мільйонів гривень. До схеми залучили приватні фірми, підприємців та посадовців міськради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.
Махінації на похованні військових
За інформації поліції, фігуранти вигравали тендери й вносили у документи фіктивні дані, навіть щодо перевезення тіл загиблих військових.
У квітні 2025 року правоохоронці затримали 10 учасників злочинної схеми.
Нині досудове розслідування закінчене та обвинувальний акт скеровано до суду.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Схеми заробітку на військових
Як ми писали раніше, посадовець однієї з військових частин Миколаївщини налагодив незаконні оборудки з пальним для української армії, в результаті чого завдав збитків державі на понад 24 млн гривень.
Раніше ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему систематичних поборів з підлеглих.
Нагадаємо, майора однієї з військових частин у Сумській області викрили на махінаціях з виплатами. Він фальсифікував відрядження підлеглих у зону бойових дій у Харківській області, хоча ті фактично залишалися в штабі в Сумах.