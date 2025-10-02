ua en ru
Надзвичайні події

У Кривому Розі "заробляли" мільйони на махінаціях із тілами загиблих військових, - НПУ

Четвер 02 жовтня 2025 17:15
Фото: у Кривому Розі судитимуть підозрюваних в махінаціях на похованні військових (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

У Кривому Розі директор комунального підприємства створив монополію на ритуальні послуги, яка принесла десятки мільйонів гривень. До схеми залучили приватні фірми, підприємців та посадовців міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

Махінації на похованні військових

За інформації поліції, фігуранти вигравали тендери й вносили у документи фіктивні дані, навіть щодо перевезення тіл загиблих військових.

У квітні 2025 року правоохоронці затримали 10 учасників злочинної схеми.

Нині досудове розслідування закінчене та обвинувальний акт скеровано до суду.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Схеми заробітку на військових

Як ми писали раніше, посадовець однієї з військових частин Миколаївщини налагодив незаконні оборудки з пальним для української армії, в результаті чого завдав збитків державі на понад 24 млн гривень.

Раніше ДБР викрило заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин Закарпаття, який організував схему систематичних поборів з підлеглих.

Нагадаємо, майора однієї з військових частин у Сумській області викрили на махінаціях з виплатами. Він фальсифікував відрядження підлеглих у зону бойових дій у Харківській області, хоча ті фактично залишалися в штабі в Сумах.

