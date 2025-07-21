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В Кривом Роге и Кропивницком раздаются взрывы на фоне угрозы баллистики

Фото: в Кривом Роге и Кропивницком раздаются взрывы (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Ірина Глухова

В Кривом Роге сегодня днем, 21 июля, прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы. Также взрыв слышали в Кропивницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное, Воздушные силы ВСУ и местные каналы.

Около 12:30 Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления. Уже через несколько минут было зафиксировано движение скоростной цели в направлении Кропивницкого.

Примерно в 12:37 жители Кропивницкого слышали взрыв.

"В Кропивницком слышен звук взрыва", - сообщили журналисты.

Около 12:40 звуки взрывов раздались и в пригороде Кривого Рога, о чем также сообщили корреспонденты.

Местные каналы также подтвердили информацию о взрыве.

"Слышно было глухой взрыв! Находитесь в безопасных местах!", - говорится в сообщении.

Напомним, жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.

Обновлено в 13:10

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович подтвердил информацию о взрыве, сообщив, что он прогремел в Кропивницком районе.

"На место взрыва в Кропивницком районе выехали все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

 

Обстрел Украины 21 июля

В ночь на 21 июля Россия осуществила очередную масштабную воздушную атаку на территорию Украины, использовав ракеты и ударные беспилотники. Вследствие вражеских обстрелов есть попадания и повреждения в украинских городах.

В столице атака привела к гибели по меньшей мере одного человека. Еще семеро получили ранения и были госпитализированы.

Пострадали несколько районов столицы - в частности Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Соломенский. В результате обстрела на станции метро "Лукьяновская" произошло задымление, ее временно закрыли.

Также Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке врага с начала полномасштабного вторжения. Войска РФ ударили по городу беспилотниками и ракетами.

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