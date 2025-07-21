В Кривом Роге и Кропивницком раздаются взрывы на фоне угрозы баллистики

Обстрел Украины 21 июля

В ночь на 21 июля Россия осуществила очередную масштабную воздушную атаку на территорию Украины, использовав ракеты и ударные беспилотники. Вследствие вражеских обстрелов есть попадания и повреждения в украинских городах.

В столице атака привела к гибели по меньшей мере одного человека. Еще семеро получили ранения и были госпитализированы.

Пострадали несколько районов столицы - в частности Дарницкий, Шевченковский, Днепровский и Соломенский. В результате обстрела на станции метро "Лукьяновская" произошло задымление, ее временно закрыли.

Также Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке врага с начала полномасштабного вторжения. Войска РФ ударили по городу беспилотниками и ракетами.

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