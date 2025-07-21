У Кривому Розі та Кропивницькому лунають вибухи на тлі загрози балістики

У Кривому Розі сьогодні вдень, 21 липня, пролунав вибух на тлі балістичної загрози. Також вибух чули у Кропивницькому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне, Повітряні сили ЗСУ та місцеві канали.
Близько 12:30 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку. Вже за кілька хвилин було зафіксовано рух швидкісної цілі в напрямку Кропивницького.
Приблизно о 12:37 мешканці Кропивницького чули вибух.
"У Кропивницькому чутно звук вибуху", - повідомили журналісти.
Близько 12:40 звуки вибухів пролунали й у передмісті Кривого Рогу, про що також повідомили кореспонденти.
Місцеві канали також підтвердили інформацію про вибух.
"Чутно було глухий вибух! Перебувайте у безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.
Оновлено о 13:10
Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович підтвердив інформацію про вибух, повідомивши, що він пролунав у Кропивницькому районі.
"На місце вибуху в Кропивницькому районі виїхали усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
У ніч на 21 липня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку на територію України, використавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ворожих обстрілів є влучання та пошкодження в українських містах.
У столиці атака призвела до загибелі щонайменше однієї людини. Ще семеро отримали поранення та були госпіталізовані.
Постраждали кілька районів столиці - зокрема Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Солом’янський. Унаслідок обстрілу на станції метро "Лук’янівська" сталося задимлення, її тимчасово зачинили.
Також Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки ворога від початку повномасштабного вторгнення. Війська РФ вдарили по місту безпілотниками і ракетами.
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