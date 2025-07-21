У Кривому Розі та Кропивницькому лунають вибухи на тлі загрози балістики

Обстріл України 21 липня

У ніч на 21 липня Росія здійснила чергову масштабну повітряну атаку на територію України, використавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ворожих обстрілів є влучання та пошкодження в українських містах.

У столиці атака призвела до загибелі щонайменше однієї людини. Ще семеро отримали поранення та були госпіталізовані.

Постраждали кілька районів столиці - зокрема Дарницький, Шевченківський, Дніпровський та Солом’янський. Унаслідок обстрілу на станції метро "Лук’янівська" сталося задимлення, її тимчасово зачинили.

Також Івано-Франківськ зазнав наймасштабнішої атаки ворога від початку повномасштабного вторгнення. Війська РФ вдарили по місту безпілотниками і ракетами.

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