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Взрыв в номере и 6 пострадавших: новые детали пожара в гостинице Львова

Львов, Понедельник 04 августа 2025 14:20
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Взрыв в номере и 6 пострадавших: новые детали пожара в гостинице Львова Фото: во Львове вспыхнул пожар в гостинице (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 4 августа, из львовского отеля "Власта" госпитализировали шесть человек. Предварительная причина - в одном из номеров произошел взрыв после чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

По информации городского совета, пожар в гостинице "Власта" охватил около 300 квадратных метров. На момент инцидента внутри находились люди - всех эвакуировали.

"Известно о шести пострадавших, среди них - двое детей. Все госпитализированы в Первое медицинское объединение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, жизни пострадавших ничего не угрожает - у большинства легкие травмы. Однако один из пострадавших получил серьезные ожоги. Предварительно, взрыв произошел именно в его номере.

Причины взрыва и пожара сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают все необходимые службы, в частности следственно-оперативная группа.

Обновлено в 15:45

Во Львове спасатели полностью потушили пожар в гостинице и вывели из здания 11 человек. Шестерых из них госпитализировали в больницы.

Тушение осложняло сильное задымление, которое мешало быстро найти очаг огня и эвакуировать людей.

К ликвидации пожара привлекли 70 спасателей и 14 единиц спецтехники ГСЧС. Причины возгорания выясняют правоохранители.

Фото: во Львове вспыхнул пожар в гостинице (t.me/dsns_telegram)

Что известно о пожаре в гостинице Львова

Напомним, в понедельник, 4 августа, во Львове вспыхнул пожар в гостинице "Власта".

Как сообщил РБК-Украина представитель ГСЧС Виталий Туровцев, в 12:23 поступило сообщение о пожаре во Львове на улице Клепаривская,30.

Возгорание возникло предварительно на 9 этаже здания. К месту происшествия были направлены спасатели по повышенному номеру вызова.

Спасателями эвакуировали 15 человек. Сейчас чрезвычайники проводят работы по ликвидации возгорания.

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Львов Пожар Взрыв
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