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В Кривом Роге отменили экстренные отключения света

Понедельник 25 марта 2024 11:54
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В Кривом Роге отменили экстренные отключения света Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Кривом Роге отменили экстренные отключения света, которые были введены из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК в Telegram.

"Кривой Рог: экстренные отключения отменены. Все семьи снова со светом", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе после обстрелов российских оккупантов.

"Сейчас все дома снова запитаны", - говорится в сообщении.

Ситуация со светом в Украине после масштабных российских обстрелов

После масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.

Вчера стало известно, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.

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