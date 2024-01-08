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В Кривом Роге раздались взрывы, город под массированным ракетным ударом

Фото: в Кривом Роге раздались взрывы утром 8 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Кривом Роге раздались взрывы сегодня утром, 8 января. Город находится под массированной ракетной атакой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Воздушные Силы ВСУ ранее сообщали о пуске баллистических ракет из Крыма в направлении Кривого Рога.

Ракетная атака по Украине утром 8 января

Стоит отметить, что по всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство ракетами.

Воздушные Силы ВСУ сообщали о пусках крылатых ракет и сверхзвуковых "Кинжалов".

Российские оккупационные войска атакуют наше государство ракетами . В воздухе было зафиксировано 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и 4 Миг-31К.

Взрывы раздавались в Днепре, Харькове и Запорожье.

 

 

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