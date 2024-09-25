В Кривом Роге неизвестные открыли стрельбу по авто: двое мужчин ранены
В Кривом Роге сегодня, 25 сентября, неизвестные обстреляли автомобиль. Огнестрельные ранения получили двое мужчин, их госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
"25 сентября двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda, после чего уехали с места происшествия", - сказано в сообщении правоохранителей.
Как отметили в полиции, для задержания злоумышленников была введена специальная полицейская операция. Авто, из которого они открыли огонь по местным жителям, уже нашли.
По факту стрельбы следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Что предшествовало
Напомним, 22 сентября стало известно, что под Киевом мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине. В результате этого ранения получили два человека.
Стрелком оказался 36-летний ранее судимый местный житель, его задержали.
При этом 18 сентября стало известно, что в Киеве на АЗС злоумышленник застрелил мужчину и сбежал. Его задержали правоохранители.
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