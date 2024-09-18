ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На АЗС в Киеве застрелили мужчину. Полиция задержала стрелка

Киев, Среда 18 сентября 2024 10:32
UA EN RU
На АЗС в Киеве застрелили мужчину. Полиция задержала стрелка Фото: в Киеве задержали преступника, застрелившего мужчину на АЗС (t.me/gunpKyiv)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

На одной из АЗС в Киеве неизвестный застрелил мужчину и сбежал. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий спикера Национальной полиции Украины Елены Бережной, полицию Киева, Офис генпрокурора.

"Сегодня, около 07:00, на одной из автозаправок на Кольцевой дороге между двумя мужчинами возник конфликт. На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника", - рассказала спикер.

По данным Бережной, в результате проведенных первоочередных мероприятий спецназначение полиции Киева разыскали и задержали подозреваемого.

"Им оказался местный житель, 1983 года рождения. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа районного управления полиции. Злоумышленник задержан", - констатировала спикер.

Фото с места убийства мужчины на АЗС в Киеве (t.me/gunpKyiv)

Детали конфликта

Как добавили в Офисе генпрокурора, мужчина подходил к своему автомобилю марки Honda Accord, в это время к его машине подошел незнакомец с оружием в руках.

"После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в упор. После этого, забрав ключи от машины, сел за руль автомобиля убитого и уехал", - рассказали прокуроры.

Кадры с места конфликта на АЗС в Киеве 18 сентября (t.me/pgo_gov_ua)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Как сообщалось, вечером 17 сентября в одном из районов Киева были слышны выстрелы. На Софиевской Борщаговке произошла потасовка возле ресторана.

Кроме того, в начале сентября в Голосеевском районе Киева возник конфликт между двумя прохожими, возле ЖК "Амурский". Произошла стрельба.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
NEWS
В Тверской области ВСУ уничтожили большой склад с "Искандерами" и "Точками-У", - источники
В Тверской области ВСУ уничтожили большой склад с "Искандерами" и "Точками-У", - источники
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии