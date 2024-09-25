ua en ru
Ср, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Кривому Розі невідомі відкрили стрілянину по авто: двох чоловіків поранено

Кривий Ріг, Середа 25 вересня 2024 19:53
UA EN RU
У Кривому Розі невідомі відкрили стрілянину по авто: двох чоловіків поранено Фото: у Кривому Розі невідомі відкрили стрілянину по авто (dp.npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Кривому Розі сьогодні, 25 вересня, невідомі обстріляли автомобіль. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

"25 вересня двоє невідомих на автомобілях Renault і Volkswagen зробили кілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda, після чого поїхали з місця події", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Як зазначили в поліції, для затримання зловмисників було введено спеціальну поліцейську операцію. Автомобіль, з якого вони відкрили вогонь по місцевих жителях, вже знайшли.

За фактом стрілянини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Що передувало

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що під Києвом чоловік відкрив стрілянину з автомата в магазині. Внаслідок цього поранення отримали дві особи.

Стрілком виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель, його затримали.

При цьому 18 вересня стало відомо, що у Києві на АЗС зловмисник застрелив чоловіка та втік. Його затримали правоохоронці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Поліцейські
NEWS
Допомагають Путіну продовжувати війну. Зеленський в ООН жорстко звернувся до Китаю та Бразилії
Допомагають Путіну продовжувати війну. Зеленський в ООН жорстко звернувся до Китаю та Бразилії
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні