У Кривому Розі невідомі відкрили стрілянину по авто: двох чоловіків поранено

У Кривому Розі сьогодні, 25 вересня, невідомі обстріляли автомобіль. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

"25 вересня двоє невідомих на автомобілях Renault і Volkswagen зробили кілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda, після чого поїхали з місця події", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Як зазначили в поліції, для затримання зловмисників було введено спеціальну поліцейську операцію. Автомобіль, з якого вони відкрили вогонь по місцевих жителях, вже знайшли.

За фактом стрілянини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.