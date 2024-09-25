У Кривому Розі невідомі відкрили стрілянину по авто: двох чоловіків поранено
У Кривому Розі сьогодні, 25 вересня, невідомі обстріляли автомобіль. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків, їх госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області.
"25 вересня двоє невідомих на автомобілях Renault і Volkswagen зробили кілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda, після чого поїхали з місця події", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Як зазначили в поліції, для затримання зловмисників було введено спеціальну поліцейську операцію. Автомобіль, з якого вони відкрили вогонь по місцевих жителях, вже знайшли.
За фактом стрілянини слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Що передувало
Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що під Києвом чоловік відкрив стрілянину з автомата в магазині. Внаслідок цього поранення отримали дві особи.
Стрілком виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель, його затримали.
При цьому 18 вересня стало відомо, що у Києві на АЗС зловмисник застрелив чоловіка та втік. Його затримали правоохоронці.
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