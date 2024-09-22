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Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые

Киевская область, Воскресенье 22 сентября 2024 19:01
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Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые Фото: полиция оперативно задержала стрелка (иллюстративное фото Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

В Киевской области неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине. В результате ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Сообщается, что около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин в Обуховском районе и открыл хаотичную стрельбу. Он ранил продавщицу и владельца магазина, после чего скрылся.

Полиция вызвала медиков, установила личность стрелка и начала операцию по задержанию. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, его оперативно задержали.

Раненым оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Открыто уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Задержанному грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, 18 сентября на территории АЗС в Киеве 41-летний житель столицы застрелил 65-летнего мужчину. После инцидента преступник забрал сумку жертвы и скрылся с места на автомобиле убитого. Но уже через полчаса был задержан полицейскими.

В ходе обысков у задержанного в доме и гараже выявили гранату и патроны. Стрелку сообщили о подозрении по четырем статьям, по которым ему грозит максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

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Киевская область Национальная полиция
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