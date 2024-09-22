Под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине, есть раненые

В Киевской области неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине. В результате ранены два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Сообщается, что около 14:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный зашел в магазин в Обуховском районе и открыл хаотичную стрельбу. Он ранил продавщицу и владельца магазина, после чего скрылся.

Полиция вызвала медиков, установила личность стрелка и начала операцию по задержанию. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, его оперативно задержали.

Раненым оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Открыто уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Задержанному грозит лишение свободы сроком до семи лет.