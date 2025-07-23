В Кривом Роге прогремели взрывы на фоне налета "Шахедов"
В Кривом Роге в ночь на 23 июля прогремела серия взрывов на фоне атаки российских ударных беспилотников типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Вилкула в Telegram.
"Кривой Рог. Взрывы. Массовый налет "Шахедов". Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - сообщил он.
По словам Вилкула, в воздушном пространстве находится еще много ударных дронов типа "Шахед". Он призвал граждан беречь себя и близких.
Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Кривого Рога об угрозе удара вражеских беспилотников.
После полуночи дроны были зафиксированы в Черниговской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Сумской областях.
Удар по Украине 21 июля
Напомним, в ночь на 21 июля Россия провела массированную комбинированную атаку на Украину. РФ применила "Шахеды", "Калибры", "Кинжалы" и ракеты с Ту-95.
В Киеве в результате атаки прогремели взрывы уже на протяжении нескольких первых часов. В Дарницком районе возник пожар на крыше здания.
Также враг атаковал Харьков, в результате чего возникли пожары, были повреждены дороги, трамвайный рельс и электропровод.
Более того, россияне трижды поднимали в небо самолеты МиГ-31, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
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