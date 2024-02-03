Враг атаковал Украину 14 "Шахедами" и 2 ракетами: в ВСУ рассказали о сбитых целях

Российские захватчики запустили по Украине этой ночью 14 дронов-камикадзе типа "Шахед", а также атаковали 2 управляемых авиационных ракет Х-59. Силами и средствами ПВО ВСУ было ликвидировано 9 беспилотников противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что "Шахеды" войска РФ запускали по направлениям: Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым), а авиационные ракеты - из Белгородской области.

Особенности атаки

"Как и минувшей ночью, значительную часть "Шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине", - рассказали в ВС.

Работа ПВО

Мобильными огневыми группами были уничтожены 9 вражеских беспилотников. Дроны противника сбивали в пределах:

Днепропетровской,

Одесской,

Николаевской,

Житомирской областей.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 2 февраля и в ночь на 3 февраля российские захватчики снова запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В результате вражеской атаки, в частности, прогремели взрывы в Полтавской области. Глава ОВА Филипп Пронин заявил, что по предварительной информации есть попадания в Миргородском районе, и пострадавших нет.

Позже ночью войска РФ запустили еще несколько групп "Шахедов" по территории Украины. Несколько раз враг направлял их для ударов, в частности, по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. В местных пабликах писали о звуках взрывов, и звучали предположения, что это является результатом работы систем противовоздушной обороны.