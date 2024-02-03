Оккупанты снова запустили по Украине "Шахеды": где объявлена тревога

Российские войска снова запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед" для воздушной атаки в ночь на 3 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Сигналы воздушной тревоги зазвучали на юге и востоке страны после часа ночи.

"Группа "Шахедов" на севере Херсонской области! Двигаются в направлении Днепропетровской области!" - говорится в объявлении военных.

Обновлено в 01:36

Позже в Воздушных силах заявили, что "Шахеды" врага летят в направлении Кривого Рога. Военные призвали местных жителей оставаться в укрытиях

Также зафиксирована еще одна группа дронов-камикадзе россиян на севере Херсонской области. Дроны противника двигаются в направлении Днепропетровской области.

Ночная атака дронов по Украине

Отметим, что перед этим российские захватчики уже запускали вечером пятницы и после полуночи в субботу несколько групп дронов-камикадзе.

В результате вражеской воздушной атаки, в частности, прогремели взрывы в Полтавской области. Глава ОВА Филипп Пронин заявил, что по предварительной информации есть попадание в Миргородском районе, и пострадавших нет.

Позже, в 00:22, в Воздушных силах говорили об отбое угрозы из-за "Шахедов" противника. Однако уже в 01:06 были зафиксированы новые барражирующие боеприпасы захватчиков.