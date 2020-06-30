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Під Києвом обвалився дах багатоквартирного будинку

Новини » Надзвичайні події     30.06.2020 - 22:24
Під Києвом обвалився дах багатоквартирного будинку
Фото: місце обвалу даху (facebook.com/koda.gov.ua)

В результаті обвалу даху заблоковані дві квартири

у Київській області В селі Садове Баришівського району стався обвал даху багатоквартирного двоповерхового будинку. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомили в прес-службі Київської облдержадміністрації.

При цьому в результаті обвалу заблоковані дві квартири. Вирішується питання про відселення мешканців будинку.

"Обвалилася покрівля будинку в селі Садове по вулиці Гагаріна 4. Це багатоквартирний двоповерховий будинок. В ньому 2 під'їзди по 6 квартир. По щасливою випадковості долі, покрівля впала в зоні сходового майданчика і дивом нікого не зачепила. За попередньою інформацією, квартири не постраждали", - повідомили в ОДА.

Вранці комісія з питань ТЕБ та НС Березанського міськради визначить розмір збитку і питання відновлення даху. За попередньою оцінкою на заміну покрівлі необхідно 500 тисяч гривень.

Фото: місце події (facebook.com/koda.gov.ua)

Нагадаємо, 21 червня у Києві на Позняках стався вибух у багатоповерховому будинку, в результаті якого загинули п'ять осіб.

Також РБК-Україна писало, що на початку червня в Одесі обвалився багатоповерховий житловий будинок, попередньою причиною назвали самовільну реконструкцію в квартирі.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївКиївська областьобвалкрыша
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