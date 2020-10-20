У Харківській області будуть судити ректора університету за хабар у 300 тисяч грн

Фото: Офіс генерального прокурора (УНІАН)

В Харківській області проректор одного з університетів постане перед судом за звинуваченням в отриманні хабара. Мова йде про надання в оренду приміщень, які знаходяться на балансі університету.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт вже перебуває на розгляді в суді.

"Керівники університету, використовуючи своє службове становище, вимагали від приватного підприємця 300 тисяч гривень неправомірної вигоди за укладення договору оренди приміщень, що знаходяться на балансі університету", - йдеться у версії слідства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області затримали першого заступника міського голови при отриманні хабара за проведення "правильного" тендеру.

Крім цього, раніше у Вінницькій області директора держпідприємства спіймали на хабарі голові ОДА. Він готовий був заплатити 4,2 млн гривень за перерозподіл бюджетних коштів.

Також повідомлялося, що у Львові податківців затримали за систематичне хабарництво.