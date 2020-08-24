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У Кривому Розі чоловік підірвав гранату, четверо постраждалих

Кривий Ріг, Понеділок 24 серпня 2020 15:58
У Кривому Розі чоловік підірвав гранату, четверо постраждалих
Фото: граната (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Чоловіка затримала поліція

У Кривому Розі 44-річний чоловік кинув гранату РГД-5 в бік своїх знайомих. В результаті вибуху травми та осколкові поранення отримали 4 людини, їх госпіталізували.

Про це повідомляє поліції Дніпропетровської області.

За інформацією правоохоронці, інцидент стався на вулиці Скляра ввечері 23 серпня. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство та відкрила провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Правопорушника затримали в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Фото: речові докази (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше від вибуху гранати в будинку загинув мешканець Маріуполя; під час огляду будинку, де проживав загиблий, правоохоронці виявили боєприпаси та порох.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі чоловік кинув гранату під час конфлікту з гостями; в результаті вибуху постраждало троє осіб.

Крім того, вибух артилерійського снаряду забрав життя жителя Харківської області; чоловік отримав несумісні з життям поранення.

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