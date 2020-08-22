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У Маріуполі чоловік загинув від вибуху гранати в будинку

Маріуполь, Субота 22 серпня 2020 18:12
У Маріуполі чоловік загинув від вибуху гранати в будинку
Фото: залишки гранати (police.dn.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці призначили ряд експертиз

У Кальміуському районі Маріуполя вчора, 21 серпня, стався вибух гранати в житловому будинку. В результаті вибуху смертельні осколкові поранення отримав чоловік 1961 року народження.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

Про подію правоохоронців сповістила мешканка будинку, яка на момент вибуху перебувала на дворі. На місці події поліцейські вилучили речові докази та призначили ряд експертиз.

Крім того, в ході огляду будинку правоохоронці виявили майже 300 набоїв різного калібру, гільзи та порох. Зараз поліція встановлює походження боєприпасів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (нещасний випадок) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Фото: речові докази (police.dn.ua)

Нагадаємо, від вибуху артилерійського снаряду загинув житель Харківської області; вибух стався, коли чоловік намагався розібрати знайдений боєприпас.

Крім того, чоловік кинув гранату у гостей в Одесі; в результаті вибуху гранати постраждали троє людей.

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