У Харківській області від вибуху артилерійського снаряду загинув чоловік

Фото: на місці події (hk.npu.gov.ua)

Чоловік отримав серйозні травми, від яких помер в лікарні

У Харківській області стався вибух артилерійського снаряду часів Другої світової війни. Вибух стався, коли мешканець села Семенівка Первомайського району намагався розібрати знайдений снаряд.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В результаті вибуху 39-річний чоловік отримав травматичну ампутацію нижніх кінцівок та лівої руки. Чоловіка госпіталізували, але він помер у лікарні.

"Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Усі обставини події встановлюються", - додали в поліції.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік під час сварки кинув гранату в гостей; в результаті вибуху постраждали три особи.

Крім того, у Полтавській області чоловік погрожував підірвати двох членів родини; правоохоронці вилучили у нього саморобний боєприпас.

Також РБК-Україна писало, що у Запорізькій області чоловік з гранатою Ф-1 погрожував перекрити дорогу в місті Василівка.