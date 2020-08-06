ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одеській області чоловік кинув гранату в гостей, поранено три особи

Одеська область, Четвер 06 серпня 2020 18:23
В Одеській області чоловік кинув гранату в гостей, поранено три особи
Фото: гранату підірвали в ході п'яної сварки (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Постраждалих доставили в лікарню

В Одеській області чоловік під час п'яної сварки кинув гранату у гостей. В результаті вибуху постраждали три особи.

Про це йдеться в повідомленні поліції Одеської області.

Повідомляється, що інцидент стався в селі Піщана Балтського району. За даними поліції, постраждали троє жителів Вінницької області, які приїхали в гості до знайомих, їх з осколковими пораненнями доставили в лікарню. Подія кваліфікували як замах на вбивство.

За попередніми даними, в ході розпиття напоїв та раптово виниклої сварки чоловік кинув у бік гостей гранату.

"В результаті вибуху тілесні ушкодження у вигляді численних рваних ран отримали двоє чоловіків 41 і 27 років та 30-річна жінка, які були доставлені в медичний заклад. Поки поранених госпіталізували, зловмисник з місця пригоди втік. Вживаються заходи по встановленню його місця знаходження та затримання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтавській області чоловік погрожував підірвати членів своєї родини; його затримали.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОдесагранатаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся