В Кривом Роге мужчина взорвал гранату, четверо пострадавших

Фото: граната (РБК-Украина)

Мужчину задержала полиция

В Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату РГД-5 в сторону своих знакомых. В результате взрыва травмы и осколочные ранения получили 4 человека, их госпитализировали.

Об этом сообщает полиции Днепропетровской области.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на улице Скляра вечером 23 августа. Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство и открыла производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Фото: вещественные доказательства (dp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее от взрыва гранаты в доме погиб житель Мариуполя; во время осмотра дома, где проживал погибший, правоохранители обнаружили боеприпасы и порох.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе мужчина бросил гранату во время конфликта с гостями; в результате взрыва пострадали трое человек.

Кроме того, взрыв артиллерийского снаряда унес жизнь жителя Харьковской области, мужчина получил несовместимые с жизнью ранения.