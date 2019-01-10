У Кривому Розі побили депутата

Фото: Вадим Мірзоян (babenko.kr.ua)

Поліція відкрила справу за статтею "замах на вбивство"

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) невідомі побили місцевого депутата Вадима Мірзояна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Повідомлення про інцидент надійшло напередодні ввечері. В поліцію зателефонував лікар однієї з лікарень і повідомив, що "швидка" доставила чоловіка з численними травмами. За даними слідства, в Центрально-Міському районі Кривого Рогу невідомі, застосувавши газовий балончик, напали на потерпілого та побили його фрагментом металевої труби. Після цього нападники зникли у невідомому напрямку.

За фактом нападу порушено кримінальні справи за статтями "хуліганство" і "замах на вбивство".

Як повідомили в місцевому осередку "Батьківщини", в результаті нападу постраждав депутат райради Вадим Мірзоян.

Нагадаємо, в кінці грудня в Кривому Розі невідомий пограбував банк і поранив співробітницю установи.

Зазначимо, раніше також у Рівненській області суд виправдав екс-заступник голови ОДА, спійманого на великому хабарі.