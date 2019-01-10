В Кривом Роге избили депутата

Фото: Вадим Мирзоян (babenko.kr.ua)

Полиция открыла дело по статье "покушение на убийство"

В Кривом Роге (Днепропетровская область) неизвестные избили местного депутата Вадима Мирзояна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Cообщение об инциденте поступило накануне вечером. В полицию позвонил врач одной из больниц и сообщил, что скорая доставила мужчину с многочисленными травмами. По данным следствия, в Центрально-Городском районе Кривого Рога неизвестные, применив газовый баллончик, напали на потерпевшего и избили его фрагментом металлической трубы. После этого нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

По факту нападения открыты уголовные дела по статьям "хулиганство" и "покушение на убийство".

Как сообщили в местной ячейке "Батькивщины", в результате нападения пострадал депутат райсовета Вадим Мирзоян.

Напомним, в конце декабря в Кривом Роге неизвестный ограбил банк и ранил сотрудницу учреждения.

Отметим, ранее также в Ровенской области суд оправдал экс-замглавы ОГА, пойманного на крупной взятке.