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У Кривому Розі невідомий пограбував банк та поранив працівника

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 13:25
У Кривому Розі невідомий пограбував банк та поранив працівника
Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальне провадження

У середу, 26 грудня, у Кривому Розі невідомий пограбував банк та поранив співробітницю установи. Поліція відкрила кримінальне провадження, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Дніпропетровської області.

Повідомляється, що під час нападу була поранена касирка.

"Погрожуючи співробітниці банку ножем, зловмисник заволодів з відділення грошовими коштами та зник з місця злочину. Внаслідок пограбування 35-річна співробітниця відділення отримала ножові поранення шиї та обличчя", - йдеться у повідомленні.

В рамках відкритого за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) кримінального провадження, правоохоронці проводять слідчі дії.

Нагадаємо, 22 грудня в одному із сіл Криничанського району (Дніпропетровська обл.) під час пограбування невідомі вбили місцевого депутата. Грабіжники зв'язали господаря будинку, його дружину та доньку.

Також 13 листопада у Бахмуті Донецької області невідомий під час нападу на ювелірний магазин вистрелив у охоронця, від чого той помер. За попередньою інформацією, чоловік у масці зайшов у приміщення магазину, застрелив співробітника охорони та забрав ювелірні прикраси.

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