У Рівненській обл. суд виправдав екс-заступника голови ОДА, спійманого на великому хабарі

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Однак, Пустовіта визнали винним у шахрайстві

Дубенський районний суд вчора, 29 грудня, виправдав екс-заступника голови Рівненської ОДА Тараса Пустовіта, підозрюваного у вимаганні і отриманні 609 тис. грн. хабарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Четверта влада".

Однак, як повідомляється, його визнали винним у шахрайстві.

Суд постановив визнати Пустовіта винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК україни і призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки.

"На підставі ст. 75 КК україни, звільнити Пустовіта від відбування покарання з встановленням іспитового строку два роки", - йдеться в постанові суду.

У постанові суду зазначено, що суд не отримав стовідсоткових доказів, що Пустовіт вимагав хабар і мав вплив на рішення конкурсної комісії з перевезень, за яке нібито і вимагав гроші.

"Кваліфікація злочину за ч. 2 ст. 368 КК (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою - авт.) була помилковою. Суд ... перекваліфікував злочин, пом'якшивши становище обвинуваченого", - заявила суддя.

За рішенням суду, Пустовіт винен у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК (вчинення закінченого замаху на заволодіння коштами, майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), що завдало шкоди потерпілому).

Наголошується, що вирішуючи питання про покарання, суддя враховувала тяжкість злочину, а також характеристики Пустовіта і стан його здоров'я.

Нагадаємо, в січні 2015 року СБУ затримала на хабарі заступника голови Рівненської ОДА.

20 лютого 2015 року прокуратура Рівненської області передала до суду обвинувальний акт стосовно заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації за фактом одержання хабара.