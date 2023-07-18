Обидчик Ломаченко получил двух соперников на выбор: дедлайн близко

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни сузил круг потенциальных соперников до двух. Американец рассмотрит вариант с изменением весовой категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24/7 .

Всемирный боксерский совет (WBC) подобрал для 24-летнего боксера из Штатов двух соотечественников в потенциальные соперники. Американский чемпион может остаться в легком весе или перейти в полусредний дивизион.

"Пятница, 21 июля, станет дедлайном для Хейни, чтобы решить – сразиться с Прогрейсом или остаться в легком весе. Там нет добровольной защиты. Шакур Стивенсон является обязательным претендентом в легком весе", – заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

В мае Хейни по единодушному решению судей одолел украинца Ломаченко и защитил пояса WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring от посягательств одиозного боксера. Поскольку в легком весе американец еще не проигрывал (30 побед), то решил изучить возможность выступлений в полусреднем дивизионе.

Реджис Прогрейс – чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе. Рекорд американца с гаитянскими корнями – 29 побед, 1 поражение. В свою очередь легковес Шакур Стивенсон еще не знал горечи поражений (20 побед из двадцати).