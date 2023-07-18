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Кривдник Ломаченка отримав двох суперників на вибір: дедлайн близько

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Вівторок 18 липня 2023 12:39
Кривдник Ломаченка отримав двох суперників на вибір: дедлайн близько Фото: Девін Хейні з колекцією чемпіонських поясів (bloodyelbow.com)
Автор: Антон Федорців

Абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій вазі Девін Хейні звузив коло потенційних суперників до двох. Американець розгляне варіант зі зміною вагової категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24/7.

Усесвітня боксерська рада (WBC) підібрала для 24-річного боксера зі Штатів двох співвітчизників у потенційні суперники. Американський чемпіон може залишитися у легкій вазі або перейти до напівсереднього дивізіону.

"П'ятниця, 21 липня, стане дедлайном для Хейні, щоб вирішити – битися з Прогрейсом або залишитися у легкій вазі. Там немає добровільного захисту. Шакур Стівенсон є обов'язковим претендентом у легкій вазі", – заявив президент WBC Маурісіо Сулейман.

У травні Хейні за одностайним рішенням суддів здолав українця Ломаченка та захистив пояси WBA Super, WBO, IBF, WBC та The Ring від посягань одіозного боксера. Оскільки в легкій вазі американець ще не програвав (30 перемог), то вирішив вивчити можливість виступів у напівсередньому дивізіоні.

Реджіс Прогрейс – чемпіон світу за версією WBC у напівсередній вазі. Рекорд американця з гаїтянським корінням – 29 перемог, 1 поразка. Натомість легковаговик Шакур Стівенсон ще не знав гіркоти поразок (20 перемог із двадцяти).

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