Критикует помощь США Украине: Республиканцы выдвинули кандидата на должность спикера Палаты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Джордан, поддерживаемый бывшим президентом США Дональдом Трампом, победил представителя Джорджии Остина Скотта. Его кандидатуру передадут на рассмотрение в полный состав Палаты представителей.

Для того чтобы быть избранным на должность спикера необходимо набрать не менее 217 голосов, то есть большинство.

Что известно о Джиме Джордане

Утверждается, что конгрессмен является давним критиком американской помощи Украине. Также он возглавляет усилия по импичменту президента США Джо Байдена.

Его обвиняют в активном участии в попытках Трампа отменить результаты выборов в 2020 году. Напомним, экспрезидент официально обвинен в сговоре с целью обмана США, фальсификации свидетельских показаний и заговоре против прав американских граждан. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Вакантная должность спикера Палаты представителей США

3 октября Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев. Сейчас эта должность вакантна. Временно исполняет обязанности республиканец Патрик МакГенри.

Издание Politico писало о том, что этот пост может занять Трамп. Он также подтвердил свое желание стать спикером "на короткое время.

Впоследствии республиканцы выдвинули на должность лидера большинства Стива Скализа, однако тот 13 октября снял свою кандидатуру.