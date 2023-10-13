Скалис отозвал свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей Конгресса

Лидер большинства в Палате представителей, республиканец Стив Скализ объявил, что снимает свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По данным издания, теперь республиканцы снова остаются без собственного кандидата на этот пост через девять дней после того, как бывший спикер Кевин Маккарти был отстранен от должности.

"Я очень ясно дал понять, что мы должны заставить всех отложить свои планы и сосредоточиться на том, что нужно стране ", — заявил Скализ.

Он также отметил, что останется в роли лидера большинства в Палате представителей и в настоящее время не планирует поддерживать другого кандидата в спикеры.

Что известно о Скализе

Стоит заметить, что Скализ был главным претендентом на должность спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти.

По мнению экспертов, Скализ более консервативный, чем Маккарти. Также он поддерживает помощь Украине в войне с Россией.

В случае избрания на должность спикера он бы занимал эту должность до января 2025 года, если его не отправили бы в отставку.раньше.