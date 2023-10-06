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Трамп подтвердил желание стать спикером Палаты представителей США

Пятница 06 октября 2023 02:27
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Трамп подтвердил желание стать спикером Палаты представителей США Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что согласится стать спикером Палаты представителей "на короткое время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FoxNews.

Он сказал, что готов быть "объединителем" для партии до тех пор, пока они не выберут нового спикера.

"Меня попросили выступить в роли объединителя, потому что у меня так много друзей в Конгрессе", - сказал Трамп.

Бывший президент не сказал, кто именно его попросил, однако добавил, что готов исполнять обязанности спикера "30, 60 или 90 дней".

Отставка Кевина Маккарти

После представления правого республиканца Мэтта Гейтса Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев.

В настоящее время должность спикера Палаты представителей вакантна. Временно исполнять обязанности спикера будет республиканец Патрик МакГенри.

Однако Politico сообщало о том, что пост Маккарти может занять Трамп. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Республиканская партия в полном составе соберется во вторник на внутренний "форум кандидатов".

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Дональд Трамп
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