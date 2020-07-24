Критеріям ослаблення карантину не відповідають шість областей

Станом на 24 липня критеріям ослаблення карантину в Україні не відповідають шість областей. До списку знову повернулася Вінницька область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, критеріям ослаблення карантину не відповідають такі регіони:

Вінницька область

Волинська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Львівська область

Тернопільська область

У порівнянні з попереднім днем список покинула Чернігівська область, а Вінницька - повернулася.

Як повідомляють в міністерстві, у Вінницькій області знову перевищено динаміку поширення коронавіруса - на рівні 17,69% при цільовому показнику менше 10%. Цей же критерій перевищений і в Тернопільській області.

У Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях перевищено відсоток виявлення випадків COVID-19. А в Закарпатській зайнято 65,48% лікарняних ліжок при нормі менше 50%.

Фото: ситуація в областях (moz.gov.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

В залежності від епідемічної ситуації регіони будуть відносити до зеленої, жовтої, помаранчевої і червоній зони, і в кожній з них будуть діяти свої обмеження.