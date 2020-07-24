ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харкові призупинили роботу деяких кафе та клубів через порушення карантину

Харків, П'ятниця 24 липня 2020 03:19
У Харкові призупинили роботу деяких кафе та клубів через порушення карантину
Фото: заклад в Харкові (city.kharkov)
Автор: Артур Родивилов

У місті припинили роботу 5 установ

У Харкові зупинили роботу декількох суб'єктів господарювання. Низка кафе та клубів відкрито ігнорувала правила введеного в Україні карантину.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

Відповідне розпорядження було затверджено в четвер, 23 липня, керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Харкові Андрієм Руденком.

Тимчасово буде зупинена робота таких суб'єктів господарювання: піцерія "Scorini" (пр. Тракторобудівників, 59/56), клуб "Malina" (пр. Московський, 47); кафе-бар "Шишка" (пр. Героїв Сталінграда, 176/1); кафе "Чарка" (вул. Косарєва, 13-б); клуб "Galaktika Club" (вул. 23 Серпня, 17).

Робота цих об'єктів буде тимчасово зупинена до особливого розпорядження.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні дозволена робота залів ресторанів і кафе, Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило заборони при роботі закладів громадського харчування.

На початку липня у Харкові посилили деякі карантинні обмеження, ресторани і кафе мають працювати до 22:00.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківХарківКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся