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Критеріям ослаблення карантину не відповідають шість областей

П'ятниця 24 липня 2020 12:05
Критеріям ослаблення карантину не відповідають шість областей
Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чернігівська область покинула "чорний список", Вінницька - повернулася

Станом на 24 липня критеріям ослаблення карантину в Україні не відповідають шість областей. До списку знову повернулася Вінницька область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, критеріям ослаблення карантину не відповідають такі регіони:

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Львівська область
  • Тернопільська область

У порівнянні з попереднім днем список покинула Чернігівська область, а Вінницька - повернулася.

Як повідомляють в міністерстві, у Вінницькій області знову перевищено динаміку поширення коронавіруса - на рівні 17,69% при цільовому показнику менше 10%. Цей же критерій перевищений і в Тернопільській області.

У Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях перевищено відсоток виявлення випадків COVID-19. А в Закарпатській зайнято 65,48% лікарняних ліжок при нормі менше 50%.

Критеріям ослаблення карантину не відповідають шість областейКритеріям ослаблення карантину не відповідають шість областей

Фото: ситуація в областях (moz.gov.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

В залежності від епідемічної ситуації регіони будуть відносити до зеленої, жовтої, помаранчевої і червоній зони, і в кожній з них будуть діяти свої обмеження.

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