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Критериям ослабления карантина не соответствуют шесть областей

Пятница 24 июля 2020 12:05
Критериям ослабления карантина не соответствуют шесть областей
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Черниговская область покинула "черный список", Винницкая - вернулась

По состоянию на 24 июля критериям ослабления карантина в Украине не соответствуют шесть областей. В список снова вернулась Винницкая область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, критериям ослабления карантина не отвечают следующие регионы:

  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Львовская область
  • Тернопольская область

По сравнению с предыдущим днем список покинула Черниговская область, а Винницкая - вернулась.

Как сообщают в министерстве, в Винницкой области снова превышена динамика распространения коронавируса - на уровне 17,69% при целевом показателе менее 10%. Этот же критерий превышен и в Тернопольской области.

В Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях превышен процент выявления случаев COVID-19. А в Закарпатской занято 65,48% больничных коек при норме менее 50%.

Критериям ослабления карантина не соответствуют шесть областей

Фото: ситуация в областях (moz.gov.ua)

Напомним, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

В зависимости от эпидемической ситуации регионы будут относить к зеленой, желтой, оранжевой и красной зоне, и в каждой из них будут действовать свои ограничения.

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