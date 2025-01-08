В Сумской области разоблачили работницу ТЦК, которая требовала деньги за избежание мобилизации

В Сумской области правоохранители задержали работницу территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во время получения взятки. Женщина требовала деньги за избежание мобилизации.

Женщину задержали в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом. Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Сейчас продолжается следствие.

Работница ТЦК в Сумской области требовала 3000 долларов за избежание мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Правоохранители задержали ее во время передачи денег. Оперативные мероприятия провели следователи ГУНП в Сумской области совместно с Управлением стратегических расследований, военной контрразведкой СБУ и под процессуальным руководством специализированной прокуратуры.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что ГБР за год разоблачило 120 должностных лиц, которых подозревают в создании схем для незаконной переправки военнообязанных за границу. Чаще всего фигурантами расследований становились работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

Также мы писали, что во Львове будут расследовать конфликт между сотрудниками ТЦК и гражданином, который нарушил правила воинского учета. Как сообщили в ТЦК, группа оповещения обнаружила мужчину, который подлежит мобилизации, и предложила ему пройти в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако, по словам военных, мужчина вел себя агрессивно, что привело к применению силы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.