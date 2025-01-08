В Украине за год разоблачили 120 чиновников ТЦК и МСЭК за переправку мужчин за границу

ГБР за год разоблачило 120 украинских чиновников. Их подозревают в организации схем незаконной переправки военнообязанных за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований в Telegram.

Как отмечается, в 2024 году работники ГБР расследовали 287 уголовных производств по таким фактам. Подозрение получили 120 чиновников, в суд направлено 61 обвинительный акт. Среди фигурантов чаще всего попадались работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.

Сумма только задокументированных взяток составила 11 млн 400 тысяч гривен. Благодаря ГБР было арестовано имущество фигурантов общей стоимостью почти 11 млн гривен.

Для переправки мужчин за границу организаторы схем чаще всего использовали поддельные диагнозы, оформляли "клиентов" как волонтеров и водителей гуманитарных грузов, снимали с воинского учета через открытие фиктивных уголовных производств и тому подобное.

Также распространены схемы переправки мужчин через границу вне пунктов пропуска или с помощью "липовой" женитьбы на лице с инвалидностью.