Легализация криптовалюты. Какие страны узаконили цифровые деньги и какая ситуация в Украине

Криптовалюты активно используют по всему миру для инвестиций и осуществления платежей. Цифровые деньги легализованы во многих странах. В то же время правила их регулирования внедряются медленно из-за ряда рисков.

Больше о том, в каких странах официально разрешена криптовалюта и что известно о ее легализации в Украине, – в материале РБК-Украина .

При подготовке использовались: публикации Coingecko, Investopedia, WhiteBIT, информация Wikipedia, заявление первого заместителя главы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой.

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Какие страны легализовали криптовалюту

Большинство стран мира признают законность криптовалюты. По данным профильного портала CoinGecko, к концу 2023 года более 60% государств легализовали использование цифровых денег. Среди лидеров – европейский регион.

Однако не во всех странах использование биткоина или других видов виртуальных денег урегулировано законодательством. Особенностями криптовалюты являются анонимность и децентрализация, что усложняет правовой процесс.

В качестве платежного средства биткоины принимают в Сальвадоре. Это была первая страна, полностью интегрировавшая криптовалюту в финансовую систему. С 7 сентября 2021 биткоин является платежным инструментом с автоматической конвертацией в доллары США.

В 2022 году Центральноафриканская Республика (ЦАР) также признала биткоин официальным платежным средством, однако весной 2023-го отменила это решение. Причинами называли высокий уровень бедности, проблемы с наличием интернета у населения и ограниченный доступ к электричеству.

Европейский Союз разработал и ввел в июне 2023 регулирование Markets in Crypto assets (MiCА), контролирующее выпуск и предоставление услуг, связанных с криптоактивами на всей территории ЕС. Евросоюз признает биткойн и другие криптовалюты криптоактивами.

Использовать биткоины в пределах ЕС не является незаконным, однако Европейское банковское управление отмечает, что транзакции с криптовалютами находятся вне его контроля, и продолжает предупреждать общественность и бизнес о рисках.

Законно осуществлять операции с криптовалютами можно в США, Австралии, Канаде, Японии. В этих и других странах, где легализована криптовалюта, действует система налогообложения.

Так, в Штатах во время продажи или обмена криптовалюты инвестор обязан уплатить налог на прирост капитала. Налоговая ставка зависит от срока владения виртуальными деньгами. Подобные правила ввела Канада.

В Великобритании криптовалюта приравнивается к акциям и облагается как налогом на прирост капитала, так и подоходным налогом в зависимости от транзакции.

Германия не вводит налог на капитал при операциях с криптовалютой. Не облагаются налогом: долгосрочная прибыль от продажи, обмена или расходования криптовалюты, которой владели более одного года, годовой доход менее 600 евро и дополнительный доход менее 256 евро. Кроме этого, не нужно платить налог при покупке криптовалюты, ее хранении и дарении.

Япония признает криптовалюту легальным платежным средством. Законодательство страны разрешает покупку, продажу виртуальной валюты и ее обмен на другие криптоактивы. Криптобиржи и криптообменники подлежат обязательной государственной регистрации. Криптовалютные компании платят налог на потребление от продажи криптовалют.

Где криптовалюта под запретом

В ряде стран полностью запрещено использование криптовалюты. На это есть ряд причин:

опасения из-за нестабильности курса и отсутствия централизованного управления;

криптовалюты воспринимают как угрозу для национальных денежных систем;

беспокойство из-за потенциального использования для поддержания незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, отмывание денег и терроризм.

Более двух десятков стран прямо запретили цифровую валюту: Афганистан, Алжир, Египет, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Камерун, Чад, Китай, Конго, Эфиопия, Габон, Ирак, Лесото, Ливия, Северная Македония, Марокко, Мьянма, Непал, Катар, Сьерра-Леоне, Тунис.

Так, власти Китая считают, что криптовалюты нарушают работу государственной финансовой системы, используются в преступной деятельности и для отмывания денег. Хотя, несмотря на запрет, 4,08% общего населения КНР (58 млн человек) владеют криптовалютой – второе место в мире.

В некоторых странах криптовалюты официально не запрещены, при этом существуют определенные ограничения, которые делают их использование менее привлекательным и удобным.

Это могут быть ограничения на майнинг, проведение транзакций или платежей и прочее. Определенные ограничения действуют в Казахстане, Индонезии, Малайзии, Танзании, Таиланде, Израиле, Турции.

Разрешено ли использовать криптовалюту в Украине

Проводить операции с криптовалютой в Украине не запрещено, однако правила ее использования еще не урегулированы.

В 2022 году был подписан закон "О виртуальных активах", который должен полностью легализовать цифровые деньги. Однако он вступит в силу, когда будут приняты изменения в Налоговый кодекс, в частности, в вопросе правил налогообложения криптовалюты. В 2023 году в Раду было внесено сразу два соответствующих законопроекта, но они еще находятся на стадии рассмотрения.

К тому же, в Нацбанке заявили, что Украина как кандидат в члены ЕС планирует одобрить европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей. Речь идет о Регламенте о рынках криптоактивов (MiCA).

На данный момент НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова напомнила о рисках криптовалютного рынка и привела пример ситуации в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".