ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первая цифровая монета. Что такое биткоин и в чем его особенность

Среда 01 мая 2024 08:00
UA EN RU
Первая цифровая монета. Что такое биткоин и в чем его особенность Фото: криптовалюта биткоин (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Среди всех видов криптовалюты биткоин – наиболее известная. Она была первой в мире цифровых денег, и до настоящего времени курс этой "монеты" остается самым высоким.

Подробнее о биткоине и как работает криптовалюта, – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались: публикации порталов bitcoin.org, Сointelegraph, данные CoinGecko, информация Wikipedia.

Содержание:

Что такое биткоин

Биткоином называют один из видов виртуальных денег, электронную платежную систему и протокол передачи данных, который использует одноименную единицу для осуществления операций.

Биткоин получил свое название от английских слов bit – "бит" и coin – "монета". Также используется сокращенная аббревиатура BTC.

Концепция биткоина была разработана в 2008 году, а запуск состоялся в 2009-м. Создателем является человек или группа лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. Все существующие криптовалюты в той или иной мере используют принципы платежной системы Накамото.

На сегодня биткоин занимает лидирующую позицию в цифровой системе расчетов и является индикатором в мире криптовалют. Он имеет самый высокий курс и наибольшую рыночную капитализацию.

Биткоин был создан как альтернатива банковским электронным платежным системам, позволяющим совершать транзакции децентрализовано без посредников. Ключевые особенности "монеты":

  • Курс и оборот не регулируется банками и правительствами.
  • При осуществлении транзакций нет комиссий.
  • Операции с биткоином защищены от взлома благодаря использованию сложных криптографических систем.
  • Вся информация о транзакциях открыта.
  • Всегда есть возможность отслеживать движение биткоинов от адреса к адресу. Но при этом отсутствует информация о владельцах IP-адресов.
  • Эмиссия (выпуск в оборот) цифровых монет и обработка транзакций осуществляется коллективно участниками сети.
  • Никто не может контролировать биткоин, заблокировать или отменить транзакцию. Однако присоединиться к сети или использовать ее для переводов может каждый.

При этом скептики нередко называют биткоин финансовым "мыльным пузырем". Валюту критикуют за недостаток регулирования, что потенциально влечет за собой проблемы безопасности и отсутствие защиты прав пользователей.

Откуда берутся цифровые монеты

Биткоины "добывают" с помощью специального компьютерного оборудования и программ. Этот процесс называют майнингом. Он осуществляется путём решения сложных математических задач или криптографических головоломок. За решение майнеры получают вознаграждение в виде криптовалюты.

Изначально майнеры использовали центральные и графические процессоры для "добычи" монет. По мере роста спроса появилось специализированное оборудование под названием ASIC (специальные интегральные схемы), что значительно повысило эффективность майнинга.

Первая цифровая монета. Что такое биткоин и в чем его особенностьФото: для "добычи" биткоина требуется большая вычислительная мощность компьютерного оборудования (Getty Images)

Майнинг может осуществляться индивидуально (соло-майнинг) или совместно в группах (майнинг-пулы). Индивидуальные майнеры самостоятельно разгадывают блоки, получая все вознаграждение.

Пулы для майнинга совмещают вычислительную мощность, делят прибыль и наращивают шансы получить коллективное вознаграждение. Этот общий подход стал популярен благодаря более стабильной возможности дохода.

При майнинге происходит проверка и объединение транзакций в блоки – блокчейн. Это своего рода база данных, в которой хранится вся информация об операциях с валютой.

Каждый блок данных блокчейна связан с предыдущим, и любое вмешательство в один блок автоматически требует изменения всей цепи блоков. Это обеспечивает прозрачность операций и надежность системы.

Тратить или инвестировать? Что можно купить за биткоины и как на них зарабатывать

Биткоин выполняет такие же функции, как и "обычные" деньги.

За него можно купить товары и услуги, например расплатиться в ресторане, заказать билеты и т.д. Оплату биткоинами принимают в интернет-магазинах, при оформлении подписки на развлекательные, учебные, информационные онлайн-ресурсы.

Однако чаще цифровую валюту используют как инструмент пассивного дохода.

Одной из особенностей биткоина и других видов цифровых валют является волатильность – изменение курса в течение короткого времени.

Поэтому пользователи покупают и продают биткоин на криптобиржах и зарабатывают на колебаниях курса.

Первая цифровая монета. Что такое биткоин и в чем его особенностьФото: курс биткоина растет из года в год (Getty Images)

Если в первое время после запуска курс биткоина при обмене на доллар США был 1:1, впоследствии он начал расти.

В 2013 году 1 биткоин стоил 100 долларов, в 2017 году цена криптовалюты превысила 1000 долларов. В 2021 году биткоин достиг рекордных 68 530 долларов.

Затем был спад до 16-17 000 долларов, а к концу 2023 года цена установилась на уровне 45 000 долларов. По состоянию на конец апреля 2024, курс биткоина составлял 59 750 доллара США.

Стоит отметить, что согласно прогнозам к концу 2024-го стоимость биткоина может достичь почти 90 тыс. долларов. За год курс криптовалюты вырос более чем в два раза.

Подробнее о том, какие виды криптовалют существуют кроме биткоина и чем они отличаются можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин Курс биткоина Криптоиндустрия
NEWS
Все на медосмотр. Уже на этой неделе меняются правила для "ограниченно пригодных"
Все на медосмотр. Уже на этой неделе меняются правила для "ограниченно пригодных"
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше