Крипта для Путина: как Россия через африканские страны выводит деньги из-под санкций

Что известно о платформе A7

По данным источников, Москва продвигает в Нигерии и Зимбабве платформу A7 как альтернативный механизм для внешних платежей.

Речь идет о расчетах через стейблкоины и долговые инструменты. Их сложнее отслеживать и блокировать, в отличие от классических транзакций.

Связи с подсанкционными структурами

A7 связывают с подсанкционным российским "Промсвязьбанком" и связанным с РФ молдавским политиком Иланом Шором.

Платформу могут использовать не только для более удобных платежей, но и для обхода санкций и вывода части финансовых операций из-под контроля.

Почему именно Африка

После отключения от SWIFT и ужесточения санкций США Россия системно ищет способы уменьшить зависимость от банков и финансовых маршрутов, находящихся под западным контролем.

Африка стала одним из ключевых направлений из-за быстрого роста криптоплатежей, спроса на дешевые международные переводы и более слабой регуляции трансграничных финансовых операций.