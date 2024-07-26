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Крынки практически полностью уничтожены, но ВСУ держат оборону неподалеку, - ОСГВ "Таврия"

Крынки, Херсонская область, Пятница 26 июля 2024 15:58
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Крынки практически полностью уничтожены, но ВСУ держат оборону неподалеку, - ОСГВ "Таврия" Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Село Крынки Херсонской области практически полностью уничтожено. В то же время Силы обороны Украины продолжают боевые задачи недалеко от населенного пункта на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в комментарии"Крым.Реалии".

"Позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены дотла, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Именно село практически полностью уничтожено. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и также на левом берегу Днепра", - рассказал Лиховой.

По его словам, по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" именно Приднепровское направление "является самым горячим, но относительно там ежедневно происходят вражеские штурмы".

"Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого столкновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка. Это несколько меньше интенсивности, чем была раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются. Однако они остаются безуспешными", - добавил спикер.

Крынки практически полностью уничтожены, но ВСУ держат оборону неподалеку, - ОСГВ &quot;Таврия&quot;

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Бои в районе Крынок

Напомним, 17 июля российские источники заявили, что ВСУ якобы отошли с позиций в Крынках на восточном (левом) берегу Херсонской области.

В то же время, спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что украинские войска продолжают держать оборону в районе населенного пункта Крынки.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), вчера, 25 июля, продолжались позиционные бои на востоке Херсонской области в районе Крынок, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

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