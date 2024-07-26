Крынки практически полностью уничтожены, но ВСУ держат оборону неподалеку, - ОСГВ "Таврия"

Село Крынки Херсонской области практически полностью уничтожено. В то же время Силы обороны Украины продолжают боевые задачи недалеко от населенного пункта на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лиховия в комментарии "Крым.Реалии" .

"Позиции украинских сил в селе Крынки были разрушены дотла, в результате интенсивных, длительных вражеских обстрелов и авиаударов. Именно село практически полностью уничтожено. Там нет возможности держать оборону, нет возможности зацепиться за какие-то фортификации, и поэтому в дальнейшем украинские защитники находятся на других определенных позициях и плацдармах и также на левом берегу Днепра", - рассказал Лиховой.

По его словам, по всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" именно Приднепровское направление "является самым горячим, но относительно там ежедневно происходят вражеские штурмы".

"Их сравнительно больше с другими отрезками нашей линии боевого столкновения в нашей операционной зоне, но эти показатели измеряются числами где-то три-четыре в сутки, иногда два. Иногда может быть около десятка. Это несколько меньше интенсивности, чем была раньше, но попытки россиян продвинуться на эти наши плацдармы продолжаются. Однако они остаются безуспешными", - добавил спикер.

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