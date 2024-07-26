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Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

Пятница 26 июля 2024 05:58
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Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Российские войска немного продвинулись к северу от Харькова. Оккупанты заявили о захвате Глубокого, однако ISW не имеет подтверждений, что они полностью контролируют село.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

24 и 25 июля украинский Генштаб сообщал, что российские войска атаковали вблизи Сотницкого Казачка (на границе с Белгородской областью РФ).

В последнее время в Сотницком Казачке действовали российские диверсионно-разведывательные группы, но по состоянию на 17 июля ISW не видел подтверждений присутствия оккупантов в приграничном населенном пункте.

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

Российские войска недавно немного продвинулись к северу от Харькова.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что российские войска продвинулись севернее Глубокого. Российский военный блогер утверждал, что войска РФ захватили все Глубокое, но ISW не нашел подтверждений тому, что российские силы действуют в западной части населенного пункта.

Бои продолжаются около Глубокого, в пределах Волчанска и близ Старицы и Тихого.

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

24 и 25 июля российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские войска продолжали наступательные действия:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синьковки;
  • юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки, Стельмаховки и Петропавловки;
  • северо-западнее Кременной возле Макеевки и Невского;
  • юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса.

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

25 июля российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

24 и 25 июля оккупанты продолжали наступательные операции к востоку от Северского в районе Верхнекаменского, юго-восточнее Северского в районе Спорного и Ивано-Дарьевки и к югу от Северска в районе Николаевки.

25 июля российские войска продолжали наступление в районе Часова Яра, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Захватчики продолжали штурм у Часова Яра и Нового микрорайона на востоке Часова Яра; к северу от Часова Яра у Калиновки, Майского, Григорьевки, Новомаркового; и к востоку от Часова Яра у Ивановского.

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка и продлили наступательные операции в этом районе 25 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 июля, показывают, что оккупанты продвинулись вдоль улицы Славной в северном Железном (юго-восточнее Торецка) и вдоль улицы Запорожской в центре Железного.

Российские войска продолжали наступательные действия к северу от Торецка в районе Дачного; к востоку от Торецка у Северного и Дружбы; юго-восточнее Торецка у Железного; и к югу от Торецка у Нью-Йорка.

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

25 июля российские войска продолжали наступление северо-западнее Авдеевки, но подтвержденных изменений в этом районе не было.

Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Авдеевки в районе Новоалександровки, Веселого, Ивановки, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Волчьего; к западу от Авдеевки возле Яснобродовки; и юго-западнее Авдеевки возле Карловки.

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

Российские силы недавно продвинулись во время усиленного батальонного механизированного штурма юго-западнее Донецка и продолжили наступательные операции западнее и юго-западнее города.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что российские силы продвинулись к юго-восточной окраине Константиновки во время усиленного механизированного штурма численностью батальон.

24 и 25 июля российские войска продолжали наступательные действия западнее Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Парасковеевки и Водяного.

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

25 июля продолжались позиционные бои в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

24 июля командир российского десантного отряда заявил, что войска РФ захватили несколько украинских позиций к северу от Старомайорского, но у ISW нет подтверждения этой претензии.

"Южная ось"

Российские и украинские силы недавно незначительно продвинулись на фоне продолжающихся позиционных боев на западе Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 июля, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к северо-востоку от Работино, а российские силы незначительно продвинулись к югу от Малой Токмачки (к северо-востоку от Работино).

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

25 июля продолжались позиционные бои на востоке (левобережье) Херсонской области в районе Крынок, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Россияне продвинулись под Харьковом, но захват Глубокого не подтверждается: карты ISW

Напомним, 21 июля стало известно, что в район Глубокого оккупанты перебрасывают дополнительные штурмовые группы. Они состоят из морпехов и пехоты.

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