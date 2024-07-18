Враг продвинулся в Харьковской области и на Донбассе: карты ISW

Российские оккупационные войска продвинулись на севере Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой областях. В то же время, ВСУ вернули утраченные позиции в районе Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Аналитики сообщают, что геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают удары ВСУ по занятому Россией зданию и российским силам в восточной части Сотницкого Козачка. ISW не наблюдал дополнительных кадров войск РФ, действующих в поселке в последние дни. Институт оценивает, что россияне, вероятно, не имеют постоянного присутствия в населенном пункте.

В то же время, враг имеет незначительное продвижение к северу от Глубокого. Также согласно отчету, 16 и 17 июля враг продолжать наступать под Глубоким и к северу-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, операция по созданию "зоны безопасности" в Харьковской области продолжается будет продолжаться до успешного завершения операции российскими войсками. Вероятно, он имеет ввиду обещание Кремля сделать север Харьковской области "буферной зоной" для защиты российских приграничных населенных пунктов.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ продвинулись в районе Купянска и Сватово на фоне продолжающихся атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Уточняется, что согласно геолокационным кадрам от 17 июля, войска РФ незначительно продвинулись в лесной местности к северо-западу от Кисловки (юго-востоку от Купянска). Кроме того, кадры от 16 июля говорят о том, что враг незначительно продвинулся к северо-западу от Джерельного (к западу от Сватово).

Операция №3 - Донецкая область

Во вторник, 16 июля, российские военкоры сообщили, что войска РФ продвинулись к южной окраине Перездного (южнее Северска), но ISW не заметили визуальных доказательств.

Тоже самое касается и заявлений о якобы продвижении россиян около Часового Яра.

Кроме того, несколько российских военкоров утверждали, что войска РФ прорвали оборону ВСУ к юго-западу от Калиновки (северо-востоку от Часового Яра) и пересекли канал Северский Донец-Донбасс к северу от Часового Яра. Другие же говорили, что россияне продвинулись к системе трубопроводов, пересекающих канал. Но визуальных подтверждений пока не обнаружено.

Недавно, 11 июля, украинский полковник воюющий в районе Часового Яра, сообщил, что войска РФ в основном проводят фронтальные атаки под руководством пехоты с некачественным мобилизованным персоналом. Также он отметил, что для перевозки пехоты из-за потерь бронетехники россияне все чаще используют легкие транспортные средства двойного назначения, такие как гольф-кары, квадроциклы и мотоциклы.

В то же время, согласно геолокационным кадрам от 16 июля, ВСУ восстановили позиции вдоль ветрополосы к юго-востоку от Нью-Йорка (к югу от Торецка). По словам одного из российских военкоров, украинские силы удерживают позиции в той же зоне ветрополосы.

Также он заявил, что россияне продвинулись до улицы Кооперативной в южной части Нью-Йорка, но ISW не видел визуальных доказательств этого заявления.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, что армия РФ продвинулась к ветрозащитной полосе к северу от Новоалександровки (к северо-западу от Авдеевки).

Российские блогеры утверждали, что россияне захватили Лозоватское (к северо-западу от Авдеевки и к юго-западу от Новоалександровки) и продвинулись в полях к северу от населенного пункта. Однако, в Институте изучения войны не наблюдали визуального подтверждения российских войск, действующих в Лозоватском в это время.

Также военкоры РФ утверждали, что россияне заняли новые позиции в центральной части Новоселовки первой (к северо-западу от Авдеевки) и продвигаются на запад в пределах населенного пункта, но ISW не наблюдал подтверждения этих заявлений.

17 июля российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к западу и юго-западу от города Донецка, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Российские и украинские источники сообщали о продолжающихся боях к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки, а также к юго-западу от Донецка в районе Константиновки и Парасковиевки.

Российские войска значительно продвинулись к важной наземной линии связи (НЛС) в районе Угледара (к юго-западу от Донецка). Но эти успехи, скорее всего, произошли не за последние 24 часа.

На геолокационных кадрах, опубликованных 17 июля, но, вероятно, сделанных ранее в июле, видно, как российский бронетранспортер быстро продвигается по ветрозащитной полосе до точки вблизи трассы Т0524 Марьинка-Угледар к юго-востоку от Водяного и северо-востоку от Угледара, примерно в пяти километрах от ранее оцененной линии фронта. Скорость и легкость продвижения машины позволяют предположить, что российские силы, вероятно, занимают дополнительные позиции в полевых районах к востоку от Угледара и могли обеспечить прикрытие для машины по мере ее продвижения.

На имеющихся в свободном доступе спутниковых снимках от 14 июля видны еще несколько уничтоженных, вероятно, российских транспортных средств вдоль той же ветрозащитной полосы вблизи трассы T0524 к юго-востоку от Водяного, что еще раз подтверждает, что российские силы продвинулись в этом районе. Российские военкоры начали распространять и обсуждать эти кадры только 17 июля, что позволяет предположить, что до 17 июля они не распространялись в российском информационном пространстве.

Российские источники уже давно, с 2022 года, подчеркивают, что главной тактической задачей в районе Угледара для РФ является перекрытие дороги Т0524 и нарушение движения украинских GLOC в Угледар.

17 июля российский блогер заявил, что российские силы, вероятно, усилят атаки к югу от Константиновки (около 10 км к северо-востоку от Водяного вдоль дороги Т0524) для поддержки этой тактической цели. Генштаб ВСУ сообщил, что 17 июля российские силы провели наземные атаки как в районе Константиновки, так и в районе Водяного.

В районе границы Донецкой и Запорожской областей 17 июля значительной активности не наблюдалось.

"Южная ось"

17 июля позиционные бои на западе Запорожской области продолжились, но подтверждающих изменений на линии фронта не было.

Российские и украинские войска вели позиционные бои в районе Работино, северо-восточнее Работино в районе Малой Токмачки и северо-западнее Работино в районе Новоандреевки.

Российский военкор 17 июля заявил, что активность украинских дронов на Запорожском направлении снизилась после того, как российские войска нанесли удар по группе украинских операторов беспилотников в районе Малой Токмачки.





17 июля российские источники заявили, что ВСУ отошли с позиций в Крынках на восточном (левом) берегу Херсонской области, хотя ISW не получила подтверждения этим заявлениям.

Украинский Генштаб сообщил о продолжающихся позиционных боях на восточном берегу Херсонской области, в том числе в окрестности Козачьих Лахерей (к западу от Крынок), 16 и 17 июля.

17 июля российский военкор заявил, что российские и украинские войска продолжают вести бои с применением стрелкового оружия на неуказанных островах в дельте реки Днепр.