ua en ru
Пт, 26 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кринки практично повністю знищені, але ЗСУ тримають оборону неподалік, - ОСУВ "Таврія"

Кринки, Херсонська область, П'ятниця 26 липня 2024 15:58
UA EN RU
Кринки практично повністю знищені, але ЗСУ тримають оборону неподалік, - ОСУВ "Таврія" Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Село Кринки Херсонської області практично повністю знищене. Водночас Сили оборони України продовжують бойові завдання неподалік населеного пункту на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія у коментарі "Крим.Реалії".

"Позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", - розповів Лиховій.

За його словами, по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" саме Придніпровський напрямок "є найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".

"Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка. Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають. Однак вони залишаються безуспішними", - додав речник.

Кринки практично повністю знищені, але ЗСУ тримають оборону неподалік, - ОСУВ &quot;Таврія&quot;

deepstatemap.live

Бої в районі Кринок

Нагадаємо, 17 липня російські джерела заявили, що ЗСУ нібито відійшли з позицій у Кринках на східному (лівому) березі Херсонської області.

Водночас речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські війська продовжують тримати оборону в районі населеного пункту Кринки.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), вчора, 25 липня тривали позиційні бої на сході Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Вбивство Фаріон: що відомо про розслідування та мотиви стрілка
Вбивство Фаріон: що відомо про розслідування та мотиви стрілка
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм