Кринки практично повністю знищені, але ЗСУ тримають оборону неподалік, - ОСУВ "Таврія"
Село Кринки Херсонської області практично повністю знищене. Водночас Сили оборони України продовжують бойові завдання неподалік населеного пункту на лівому березі Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитра Лиховія у коментарі "Крим.Реалії".
"Позиції українських сил у селі Кринки були зруйновані вщент, внаслідок інтенсивних, тривалих ворожих обстрілів й авіаударів. Саме село практично повністю знищене. Там немає змоги тримати оборону, немає можливості зачепитися за якісь фортифікації, і тому надалі українські захисники перебувають на інших визначених позиціях і плацдармах і також на лівому березі Дніпра", - розповів Лиховій.
За його словами, по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" саме Придніпровський напрямок "є найгарячішим, але відносно, там щодня відбуваються ворожі штурми".
"Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні, але ці показники вимірюються числами десь три-чотири на добу, інколи два. Інколи може бути близько десятка. Це трохи менша інтенсивність, ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають. Однак вони залишаються безуспішними", - додав речник.
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Бої в районі Кринок
Нагадаємо, 17 липня російські джерела заявили, що ЗСУ нібито відійшли з позицій у Кринках на східному (лівому) березі Херсонської області.
Водночас речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські війська продовжують тримати оборону в районі населеного пункту Кринки.
Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), вчора, 25 липня тривали позиційні бої на сході Херсонської області в районі Кринок, але підтверджених змін лінії фронту не було.
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